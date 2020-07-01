Избирком проверил данные о принуждении к голосованию на участке в Москве

Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком проверил сообщение с участка №401 в Москве о предположительном принуждении москвичей к голосованию, информация не подтвердилась, членам УИК не запрещено фотографировать участников голосования по их просьбе, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на избирательном участке №401 в Москве член УИК по просьбе избирательницы сфотографировала ее якобы для отчетности перед начальством. Сообщается, что избирательница заявила, что работает в МПО имени И. Румянцева.

"МГИК проверила сообщение с участка №401 в Москве о предположительном принуждении москвичей к голосованию. В ролике женщина объясняет: просила члена комиссии сфотографировать ее на участке. Порядком общероссийского голосования не установлен запрет на фотографирование людей на УИК по просьбе голосующих членами участковой комиссии. В публикации указывается, что данным фото женщина, по мнению источника, должна была отчитаться на работе о посещении участка. В случае поступления жалоб по принуждениям к участию в общероссийском голосовании непосредственно от сотрудников предприятия, может быть проведена проверка данного факта соответствующей избирательной комиссией", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия отчиталась о проверке сообщения о том, что на УИК №2768 члены комиссии в период с 12.51 до 13.40 вносят неопознанные отметки в книги избирателей ручками в отсутствие избирателей на участке. Ранее на этом участке было обнаружено аномальное превышение надомного голосования. "На УИК №2768 проводилась работа по внесению отметок о голосовании на дому. Нарушений не усматривается", - говорится в сообщении.

Также Мосгоризбирком сообщил о проверке сообщения о том, что председатель УИК №413 не дала возможность наблюдателю ознакомиться с реестром надомного голосования перед выходом группы членов УИК №413 для надомного голосования, несмотря на поданное заявление наблюдателем с просьбой ознакомиться с данным реестром. Сообщается, что по данному факту написано заявление в полицию.

"Председатель УИК №413 сообщил, что комиссия рассмотрит его обращения коллегиально. При этом согласно пункту 3.2 Порядка общероссийского голосования отказ в ознакомлении с реестром надомного голосования незаконен. До УИК доведена информация, что в случае занятости комиссии необходимо кратко показать наблюдателю документы, впоследствии предоставив полный предусмотренный законом доступ", - говорится в сообщении.

Также комиссия разобрала обращение мужчины, который прописан в Смоленской области, подал заявление на голосование по месту нахождения, но на участке ему сообщили, то он был вычеркнут с пометкой "онлайн-голосование".