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Голосование по поправкам в Конституцию
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Избирком проверил данные о принуждении к голосованию на участке в Москве
Мосгоризбирком проверил сообщение с участка №401 в Москве о предположительном принуждении москвичей к голосованию, информация не подтвердилась, членам УИК не... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:17
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
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РИА Новости
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353
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, происшествия

Избирком проверил данные о принуждении к голосованию на участке в Москве

22:17 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком проверил сообщение с участка №401 в Москве о предположительном принуждении москвичей к голосованию, информация не подтвердилась, членам УИК не запрещено фотографировать участников голосования по их просьбе, сообщается в Telegram-канале комиссии.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что на избирательном участке №401 в Москве член УИК по просьбе избирательницы сфотографировала ее якобы для отчетности перед начальством. Сообщается, что избирательница заявила, что работает в МПО имени И. Румянцева.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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"МГИК проверила сообщение с участка №401 в Москве о предположительном принуждении москвичей к голосованию. В ролике женщина объясняет: просила члена комиссии сфотографировать ее на участке. Порядком общероссийского голосования не установлен запрет на фотографирование людей на УИК по просьбе голосующих членами участковой комиссии. В публикации указывается, что данным фото женщина, по мнению источника, должна была отчитаться на работе о посещении участка. В случае поступления жалоб по принуждениям к участию в общероссийском голосовании непосредственно от сотрудников предприятия, может быть проведена проверка данного факта соответствующей избирательной комиссией", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия отчиталась о проверке сообщения о том, что на УИК №2768 члены комиссии в период с 12.51 до 13.40 вносят неопознанные отметки в книги избирателей ручками в отсутствие избирателей на участке. Ранее на этом участке было обнаружено аномальное превышение надомного голосования. "На УИК №2768 проводилась работа по внесению отметок о голосовании на дому. Нарушений не усматривается", - говорится в сообщении.
Также Мосгоризбирком сообщил о проверке сообщения о том, что председатель УИК №413 не дала возможность наблюдателю ознакомиться с реестром надомного голосования перед выходом группы членов УИК №413 для надомного голосования, несмотря на поданное заявление наблюдателем с просьбой ознакомиться с данным реестром. Сообщается, что по данному факту написано заявление в полицию.
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"Председатель УИК №413 сообщил, что комиссия рассмотрит его обращения коллегиально. При этом согласно пункту 3.2 Порядка общероссийского голосования отказ в ознакомлении с реестром надомного голосования незаконен. До УИК доведена информация, что в случае занятости комиссии необходимо кратко показать наблюдателю документы, впоследствии предоставив полный предусмотренный законом доступ", - говорится в сообщении.
Также комиссия разобрала обращение мужчины, который прописан в Смоленской области, подал заявление на голосование по месту нахождения, но на участке ему сообщили, то он был вычеркнут с пометкой "онлайн-голосование".
"Председатель УИК №413 сообщил, что прописанный в Смоленской области мужчина с временной регистрацией в Москве числится исключенным из списков голосующих на данном УИК. В ТИК района Преображенское гражданин с заявлениями о прикреплении или об исключении из списков голосующих не обращался. В данных ТИК и УИК отсутствует информация о подаче заявления гражданином через МФЦ или Единый портал госуслуг. В УИК №1197 с подобным заявлением избиратель не обращался", - говорится в сообщении.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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