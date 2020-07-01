https://ria.ru/20200701/1573759073.html
Трамп пообещал скорое появление вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:16
2020-07-01T22:16
распространение нового коронавируса
дональд трамп
воз
сша
в мире
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https://ria.ru/20200701/1573746921.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, воз, сша, в мире