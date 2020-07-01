https://ria.ru/20200701/1573758975.html
В Белоруссии задержали помощника Бабарико
Елену Карагачеву, личного помощника претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, задержали и поместили в СИЗО КГБ. Об этом заявили в штабе... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:15
2020-07-01T23:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, кгб белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 июл - РИА Новости.
Елену Карагачеву, личного помощника претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико,
задержали и поместили в СИЗО КГБ
. Об этом заявили в штабе политика.
"При первой возможности адвокаты приступят к защите", - говорится в сообщении.
В июне в головном офисе "Белгазпромбанка", который около 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Две недели назад Бабарико и его сына Эдуарда, возглавлявшего избирательный штаб отца, отправили в СИЗО. Также задержали около 20 человек, в том числе топ-менеджеров банка. Расследование дела поручили КГБ.