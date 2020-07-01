В Белоруссии задержали помощника Бабарико

МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Елену Карагачеву, личного помощника претендента на пост президента Виктора Бабарико, задержали и поместили в СИЗО Елену Карагачеву, личного помощника претендента на пост президента Белоруссии задержали и поместили в СИЗО КГБ . Об этом заявили в штабе политика.

"При первой возможности адвокаты приступят к защите", - говорится в сообщении.

В июне в головном офисе "Белгазпромбанка", который около 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.