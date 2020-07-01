https://ria.ru/20200701/1573758846.html
В Ингушетии 85% избирателей поддерживают поправки в Конституцию
За внесение поправок в Конституцию РФ в Ингушетии проголосовали 85,09% избирателей, против - 14,43%, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:12
2020-07-01T22:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
республика ингушетия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745920_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_396d4d17743deb2f6c4deb1f207691f7.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745920_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_396d4d17743deb2f6c4deb1f207691f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745920_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_a0f3dbe9c4201f434eded6b1f7b2644a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745920_358:0:2406:2048_1400x0_80_0_0_2095927e224c09b4dae3c04ef962633b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, республика ингушетия, политика