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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758846.html
В Ингушетии 85% избирателей поддерживают поправки в Конституцию
За внесение поправок в Конституцию РФ в Ингушетии проголосовали 85,09% избирателей, против - 14,43%, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
республика ингушетия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745920_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_396d4d17743deb2f6c4deb1f207691f7.jpg
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РИА Новости
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353
60
конституция рф, цик рф, республика ингушетия, политика

В Ингушетии 85% избирателей поддерживают поправки в Конституцию

22:12 01.07.2020
90
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За внесение поправок в Конституцию РФ в Ингушетии проголосовали 85,09% избирателей, против - 14,43%, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно данным онлайн-табло в информцентре ЦИК, в Ингушетии обработано 2,92% протоколов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФРеспублика ИнгушетияПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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