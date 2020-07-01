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Голосование по поправкам в Конституцию
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Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии участка в Химках
Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии одного из избирательных участков в Химках, на которое якобы пожаловались жители. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:10
голосование по поправкам в конституцию
избирательная комиссия московской области
конституция рф
химки
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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избирательная комиссия московской области, конституция рф, химки, политика

Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии участка в Химках

22:10 01.07.2020
122
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии одного из избирательных участков в Химках, на которое якобы пожаловались жители.
Ранее в СМИ появилась информация, что жители подмосковных Химок пожаловались на закрытие одного из избирательных участков раньше 20.00 мск. По словам местного жителя, проголосовать не смогли около 20 человек, их якобы оттеснили сотрудники полиции.
"Данная информация не соответствует действительности", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюИзбирательная комиссия Московской областиКонституция РФХимкиПолитика
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