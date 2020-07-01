https://ria.ru/20200701/1573758778.html
Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии участка в Химках
Мособлизбирком опроверг информацию о досрочном закрытии одного из избирательных участков в Химках, на которое якобы пожаловались жители. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:10
2020-07-01T22:10
голосование по поправкам в конституцию
избирательная комиссия московской области
конституция рф
химки
политика
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химки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
избирательная комиссия московской области, конституция рф, химки, политика