В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке

"Как и на тесте, у нас один бюллетень в Москве недействительный... (Как - ред.) сделать бюллетень недействительным - можно залезть в свой компьютер и остановить транзакцию кликом мышки... То есть он (участник голосования - ред.) остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку и вместо выбора - да или нет - написал что-то другое... Поскольку в блокчейн предусмотрено только два ответа, то этот голос после расшифровки помечен как недействительный ", - рассказал Костырко.