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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758717.html
В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке
Только один онлайн-бюллетень в ходе расшифровки итогов голосования по поправкам признан недействительным в Москве, сообщил журналистам начальник Управления по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, москва, политика

В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке

22:10 01.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Только один онлайн-бюллетень в ходе расшифровки итогов голосования по поправкам признан недействительным в Москве, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Как и на тесте, у нас один бюллетень в Москве недействительный... (Как - ред.) сделать бюллетень недействительным - можно залезть в свой компьютер и остановить транзакцию кликом мышки... То есть он (участник голосования - ред.) остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку и вместо выбора - да или нет - написал что-то другое... Поскольку в блокчейн предусмотрено только два ответа, то этот голос после расшифровки помечен как недействительный ", - рассказал Костырко.
Он также отметил, что данный голос не учитывался в итоговом подсчете.
Согласно данным штаба, на электронном голосовании одобрили поправки в Конституцию РФ 62,33% москвичей и 59,59% нижегородцев. Против поправок проголосовали 37,67% москвичей и 40,31% нижегородцев. Итоговая явка на электронное голосование в столице превысила 93%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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