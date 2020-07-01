В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Только один онлайн-бюллетень в ходе расшифровки итогов голосования по поправкам признан недействительным в Москве, сообщил журналистам начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Как и на тесте, у нас один бюллетень в Москве недействительный... (Как - ред.) сделать бюллетень недействительным - можно залезть в свой компьютер и остановить транзакцию кликом мышки... То есть он (участник голосования - ред.) остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку и вместо выбора - да или нет - написал что-то другое... Поскольку в блокчейн предусмотрено только два ответа, то этот голос после расшифровки помечен как недействительный ", - рассказал Костырко.
Он также отметил, что данный голос не учитывался в итоговом подсчете.
Согласно данным штаба, на электронном голосовании одобрили поправки в Конституцию РФ 62,33% москвичей и 59,59% нижегородцев. Против поправок проголосовали 37,67% москвичей и 40,31% нижегородцев. Итоговая явка на электронное голосование в столице превысила 93%.