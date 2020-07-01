https://ria.ru/20200701/1573758654.html
Поправки поддержали почти 76% россиян после обработки 42% протоколов
За поправки в конституцию проголосовали 75,99% граждан РФ, против - 23,12%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 42% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:09
2020-07-01T22:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
zero 0000
чего и следовало доказать...
21
Станислав Ерёмин
Ну, всё. Все врагов победили. Агентов Госдепа США нагнули. Теперь и цены на бензин в гору и другие радости.
12
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573747405_0:203:2994:1887_1400x0_80_0_0_072728c17bcda486ee9538248e8133b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, политика