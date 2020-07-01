Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"

В Крыму голосование по поправкам сравнили с референдумом 2014 года

В Крыму голосование по поправкам сравнили с референдумом 2014 года

"Я думаю, что это голосование превратилось в референдум доверия Путину. И предварительные цифры, которые мы видим, примерно коррелируют с рейтингами поддержки президента", - прокомментировал Минченко предварительные результаты голосования.