Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституции РФ стало референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину, предварительные результаты коррелируют с рейтингами поддержки главы государства, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
По данным ЦИК России после обработки 30% протоколов, за поправки в конституцию проголосовали 74,10% граждан РФ, против - 24,97%. По данным ЦИК, на 20.00 мск средняя явка по России составляет 64,99%.
"Я думаю, что это голосование превратилось в референдум доверия Путину. И предварительные цифры, которые мы видим, примерно коррелируют с рейтингами поддержки президента", - прокомментировал Минченко предварительные результаты голосования.
Политические силы, которые сделали ставку на бойкот, "очень сильно просчитались", добавил он. По его словам, это было "неправильное решение".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.