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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758476.html
Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"
Голосование по поправкам в Конституции РФ стало референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину, предварительные результаты коррелируют с рейтингами... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:03
голосование по поправкам в конституцию
евгений минченко
конституция рф
цик рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200701/1573754188.html
Вот именно. Все лирика кроме одной поправки..
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
евгений минченко, конституция рф, цик рф, владимир путин, политика

Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"

22:03 01.07.2020
1365
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституции РФ стало референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину, предварительные результаты коррелируют с рейтингами поддержки главы государства, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
По данным ЦИК России после обработки 30% протоколов, за поправки в конституцию проголосовали 74,10% граждан РФ, против - 24,97%. По данным ЦИК, на 20.00 мск средняя явка по России составляет 64,99%.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 20:00Голосование по поправкам в Конституцию
В Крыму голосование по поправкам сравнили с референдумом 2014 года
"Я думаю, что это голосование превратилось в референдум доверия Путину. И предварительные цифры, которые мы видим, примерно коррелируют с рейтингами поддержки президента", - прокомментировал Минченко предварительные результаты голосования.
Политические силы, которые сделали ставку на бойкот, "очень сильно просчитались", добавил он. По его словам, это было "неправильное решение".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
59400254
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений МинченкоКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Вот именно. Все лирика кроме одной поправки..
1 июля, 22:06
Андрей Дашков
810003
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