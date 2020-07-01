https://ria.ru/20200701/1573758448.html
ЦИК пообещал сверить списки голосовавших за рубежом россиян
По зарубежным участкам все списки проголосовавших будут выверены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:02
2020-07-01T23:29
голосование по поправкам в конституцию
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751883_0:0:2970:1671_1400x0_80_0_0_a57f75788f4c5020929edf1082fbdce6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, в мире, политика