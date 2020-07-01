ЦИК пообещал сверить списки голосовавших за рубежом россиян

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости . По зарубежным участкам все списки проголосовавших будут выверены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы и голоса будут учтены так, как и полагается", - сказала она.