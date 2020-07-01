Памфилова поблагодарила россиян, проголосовавших по поправкам

"Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали важным для себя, своей гражданской миссией, такой труд гражданский, ознакомились с поправками, поразмышляли и выразили свою волю. Всех за это благодарю. Огромное спасибо", - заключила Памфилова.