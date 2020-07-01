Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758391.html
Во Франции более 2,5 тысячи россиян проголосовали по поправкам
Более 2,5 тысячи россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ за два дня голосования на избирательных участках во Франции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:00
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
россия
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_742:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_eaec6389e10e8a7e3e996596863a6141.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_1425:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_c9bbc8a1a0f32feb7d01f08c785b75e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, франция, париж, в мире

Во Франции более 2,5 тысячи россиян проголосовали по поправкам

22:00 01.07.2020
199
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ за два дня голосования на избирательных участках во Франции, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже.
Всего во Франции было открыто четыре участка: в посольстве РФ в Париже, в генконсульствах в Марселе и Страсбурге, а также в канцелярии генерального консульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Россияне могли проголосовать 28 июня и 1 июля.
"В Париже за два дня проголосовали 1873 человека, в Страсбурге - 268, в Марселе - 180, а в Вильфранш-сюр-Мер - 205 человек", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ во французской столице Антон Токовинин.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
412003
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
ЦИК пообещал сверить списки голосовавших за рубежом россиян
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК заявили об отсутствии инцидентов с хранением подписей
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
В Греции 83,4% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Трамп пообещал скорое появление вакцины от коронавируса
Работа информационного центра ЦИК России
В ЦИК рассказали, когда откроется информцентр по голосованию по поправкам
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова поблагодарила россиян, проголосовавших по поправкам
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Штаб Бабарико возмутился отбраковкой подписей за Цепкало
Президент РФ Владимир Путин
Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке
Урны для бюллетеней
В Таджикистане более 6,1 тысячи человек проголосовали по поправкам
Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Севастополе
Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали помощника Бабарико
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Слуцкий прокомментировал законопроект в США о санкциях против Путина
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
Лента новостейМолния