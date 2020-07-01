https://ria.ru/20200701/1573758334.html
В ЦИК заявили об отсутствии инцидентов с хранением подписей
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила об отсутствии замечаний к хранению подписей и связанных с этим инцидентов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:58
2020-07-01T22:26
элла памфилова
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