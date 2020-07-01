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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758231.html
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Севастополе
За внесение поправок в Конституцию РФ в Севастополе проголосовали 88,29% избирателей, против - 11,06%, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
севастополь
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573559527_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ffd64f7268d475830b2612b5a6a0f80f.jpg
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конституция рф, цик рф, севастополь, политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Севастополе

21:54 01.07.2020
366
© РИА Новости / Василий БатановМужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За внесение поправок в Конституцию РФ в Севастополе проголосовали 88,29% избирателей, против - 11,06%, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно данным онлайн-табло в информцентре ЦИК, в Севастополе обработано 2,67% протоколов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
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Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФСевастопольПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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