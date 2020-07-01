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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758098.html
Памфилова отметила отсутствие серьезных жалоб при голосовании
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в ЦИК не поступали жалобы на серьезные нарушения во время голосования по поправкам в конституцию, которые... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:19
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова отметила отсутствие серьезных жалоб при голосовании

21:49 01.07.2020 (обновлено: 23:19 01.07.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в ЦИК не поступали жалобы на серьезные нарушения во время голосования по поправкам в конституцию, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии.
"Эксцессов нет. У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК. Не было информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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