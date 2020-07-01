Памфилова отметила отсутствие серьезных жалоб при голосовании

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в ЦИК не поступали жалобы на серьезные нарушения во время голосования по поправкам в конституцию, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии.
"Эксцессов нет. У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК. Не было информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.