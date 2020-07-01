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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК пообещал меры по недопущению случаев двойного голосования
ЦИК РФ примет меры по недопущению случаев двойного голосования, ни один из "двойников" не проскочит, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:29
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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353
60
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россия, элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК пообещал меры по недопущению случаев двойного голосования

21:49 01.07.2020 (обновлено: 23:29 01.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ЦИК РФ примет меры по недопущению случаев двойного голосования, ни один из "двойников" не проскочит, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Еще раз отмечу, мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены", - сказала Памфилова в ходе брифинга.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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