https://ria.ru/20200701/1573758074.html
ЦИК пообещал меры по недопущению случаев двойного голосования
ЦИК РФ примет меры по недопущению случаев двойного голосования, ни один из "двойников" не проскочит, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:49
2020-07-01T23:29
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, цик рф, политика