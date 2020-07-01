ЦИК пообещал меры по недопущению случаев двойного голосования

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ЦИК РФ примет меры по недопущению случаев двойного голосования, ни один из "двойников" не проскочит, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Еще раз отмечу, мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены", - сказала Памфилова в ходе брифинга.