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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758045.html
В Москве конфликт на участке урегулировали после вмешательства полиции
Конфликт между членами участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве был урегулирован после вмешательства полиции, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:49
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1400x0_80_0_0_103aa70f88b587285e0e62b7f904e3bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, москва, происшествия

В Москве конфликт на участке урегулировали после вмешательства полиции

21:49 01.07.2020
1128
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Конфликт между членами участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве был урегулирован после вмешательства полиции, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее в соцсетях появилась информация, что между членами УИК №2279 в Ломоносовском районе Москвы произошел конфликт.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
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"МГИК проверила данное сообщение. Председатель УИК, обратив внимание на конфликт между членами комиссии, вызвал полицию. Полицейские провели опрос участников конфликта, после чего ситуация была урегулирована. Спор прекратился, работа УИК нормализовалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас комиссия работает штатно, конфликтов и нарушений положений нормативных правовых актов нет.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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