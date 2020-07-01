https://ria.ru/20200701/1573758045.html
В Москве конфликт на участке урегулировали после вмешательства полиции
Конфликт между членами участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве был урегулирован после вмешательства полиции, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:49
2020-07-01T21:49
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1400x0_80_0_0_103aa70f88b587285e0e62b7f904e3bc.jpg
https://ria.ru/20200701/1573751268.html
https://ria.ru/20200701/1573751386.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:141:1501:985_1400x0_80_0_0_103aa70f88b587285e0e62b7f904e3bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_85:0:1414:997_1400x0_80_0_0_6f90f877b38ffe377423c212f25f4f64.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_251:0:1248:997_1400x0_80_0_0_b3b1c9485d3ac308a4dcabc9d7a2109a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, происшествия