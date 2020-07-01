ЦИК будет работать над применением электронного голосования на выборах

"Граждане звонили, писали, обращались по возможности проголосовать дистанционно. То есть это нам общенародное задание, наказ такой, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.