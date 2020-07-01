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ЦИК будет работать над применением электронного голосования на выборах
Центризбирком будет работать над расширением применения в РФ электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:47
2020-07-01T21:57
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
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россия, элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центризбирком будет работать над расширением применения в РФ электронного голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Граждане звонили, писали, обращались по возможности проголосовать дистанционно. То есть это нам общенародное задание, наказ такой, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.