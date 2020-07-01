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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573757982.html
Памфилова заявила, что явка на голосовании составила 65%
По России явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 65%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:51
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1400x0_80_0_0_2da60cda0794af3587e8448f21ce758c.jpg
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60
элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова заявила, что явка на голосовании составила 65%

21:46 01.07.2020 (обновлено: 21:51 01.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По России явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 65%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"По нашим предварительным данным, явка составила 65% от участников голосования, включенных в список", - сказала Памфилова
Она добавила, что окончательная явка будет озвучена после обработки протоколов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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