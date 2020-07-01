Памфилова заявила о востребованности электронного голосования

"Как никогда оказались востребованы и "мобильный избиратель", и для нас это большая неожиданность, наверное, то, что дистанционное голосование, которое у нас было опробовано и применено в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах. Как я говорила ранее, у нас огромное количество обращений, то есть очень большая доля из всех, что поступало, именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно. Это вот нам такое общенародное задание теперь, наказ такой для того, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".