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Памфилова заявила о востребованности электронного голосования
Дистанционное голосование во время плебисцита по поправкам в Конституцию РФ оказалось как никогда востребованным, заявила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:45
2020-07-01T23:50
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
политика
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россия, элла памфилова, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дистанционное голосование во время плебисцита по поправкам в Конституцию РФ оказалось как никогда востребованным, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Как никогда оказались востребованы и "мобильный избиратель", и для нас это большая неожиданность, наверное, то, что дистанционное голосование, которое у нас было опробовано и применено в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах. Как я говорила ранее, у нас огромное количество обращений, то есть очень большая доля из всех, что поступало, именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно. Это вот нам такое общенародное задание теперь, наказ такой для того, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.