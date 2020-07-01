Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573757899.html
Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
Случаев нарушений на голосовании по поправкам к конституции очень мало, знаем о четырёх, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:17
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_ee4552a500362c44d1e85487cc363331.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_bc6f2bb2197baf91d5acc9d5a6e54c46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, политика

Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам

21:43 01.07.2020 (обновлено: 22:17 01.07.2020)
171
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Случаев нарушений на голосовании по поправкам к конституции очень мало, знаем о четырёх, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчёте бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало, мы пока знаем только четыре", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
По ее словам, это количество "ничтожно мало" по сравнению с общим количеством участков и количеством бюллетеней.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
341005
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаПолитика
Рекомендуем
Андрей Клишас
Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Памфилова заявила, что явка на голосовании составила 65%
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова заявила о востребованности электронного голосования
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова отметила отсутствие серьезных жалоб при голосовании
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве конфликт на участке урегулировали после вмешательства полиции
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Штаб Бабарико возмутился отбраковкой подписей за Цепкало
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК будет работать над применением электронного голосования на выборах
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Калининградской области
Работа информационного центра ЦИК России
В ЦИК рассказали, когда откроется информцентр по голосованию по поправкам
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Екатеринбурге
ЦИК пообещал меры по недопущению случаев двойного голосования
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Краснодарском крае поправки поддерживают свыше 89% избирателей
Контейнер для использованных ручек на избирательном участке
ОП рассказала о случаях удаления наблюдателей с участков из-за поведения
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Опубликованы первые данные экзит-поллов о голосовании по поправкам
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В Москве признали недействительным один онлайн-бюллетень при расшифровке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
Лента новостейМолния