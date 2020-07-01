Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости . Случаев нарушений на голосовании по поправкам к конституции очень мало, знаем о четырёх, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчёте бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало, мы пока знаем только четыре", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.