Штаб Бабарико возмутился отбраковкой подписей за Цепкало

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Сторонники претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Сторонники претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико возмущены большим процентом признанных недостоверными подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом на высший государственный пост Валерия Цепкало и выражают солидарность с командой конкурента, сообщила в среду координатор штаба бывшего банкира Мария Колесникова.

Во вторник ЦИК Белоруссии сообщил, что экс-глава администрации Парка высоких технологий Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, признаны действительными 75 249 подписей в поддержку Цепкало при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба политика, в его поддержку в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч подписей. Пресс-секретарь политика Алексей Урбан заявил РИА Новости, что штаб Цепкало планирует обжаловать существенную отбраковку подписей избирателей.

"Это возмутительно, что не допускают к избирательному процессу и возможности в честной борьбе выиграть или проиграть сильных альтернативных кандидатов, у которых свое мнение и другой взгляд на возможное развитие Беларуси , которые уже своим трудом, как, например, Валерий Цепкало созданием Парка высоких технологий, доказали, что они крутые менеджеры", - сказала Колесникова во время стрима из штаба в среду.

По ее словам, "здесь мы абсолютно и однозначно против, возмущены этим фактом". "Выражаем солидарность штабу Цепкало. Знаем, как вам тяжело было работать, как нам всем было тяжело работать (собирать подписи - ред.) в этих условиях. Держитесь и не сдавайтесь", - добавила представитель штаба Бабарико.

Она выразила от имени всего штаба надежду, что "власть не побоится и допустит к этой борьбе (регистрации кандидатами и к периоду агитации – ред.) всех альтернативных кандидатов".

"То, что сейчас происходит с подписями, когда из наших 365 тысяч подписей (после проверки избиркомами - ред.) остаются только 165 тысяч, по Минску более 62% подписей оказались просто выкинуты в мусорку, это возмутительный факт", - добавила Колесникова. Она выразила надежду на то, что Бабарико будет зарегистрирован кандидатом в президенты, и его команда продолжит дальнейшую борьбу.