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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573757827.html
Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне
Попытки повлиять на голосование россиян по поправкам к Конституции РФ извне были, но период, когда можно манипулировать мнением граждан, прошел, заявил глава... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:51
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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андрей клишас, конституция рф, политика

Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне

21:40 01.07.2020 (обновлено: 21:51 01.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Клишас
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Попытки повлиять на голосование россиян по поправкам к Конституции РФ извне были, но период, когда можно манипулировать мнением граждан, прошел, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Андрей Клишас.
"Мы считаем, что да (попытки повлиять на голосование были - ред.), но я хочу сказать, что их эффективность была минимальной... Попытки, безусловно были, но мне кажется, что периоды, когда можно было манипулировать людьми, манипулировать гражданами страны, прошли", - сказал Клишас журналистам.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 14:06Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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