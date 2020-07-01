Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне

"Мы считаем, что да (попытки повлиять на голосование были - ред.), но я хочу сказать, что их эффективность была минимальной... Попытки, безусловно были, но мне кажется, что периоды, когда можно было манипулировать людьми, манипулировать гражданами страны, прошли", - сказал Клишас журналистам.