Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Попытки повлиять на голосование россиян по поправкам к Конституции РФ извне были, но период, когда можно манипулировать мнением граждан, прошел, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Андрей Клишас.
"Мы считаем, что да (попытки повлиять на голосование были - ред.), но я хочу сказать, что их эффективность была минимальной... Попытки, безусловно были, но мне кажется, что периоды, когда можно было манипулировать людьми, манипулировать гражданами страны, прошли", - сказал Клишас журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.