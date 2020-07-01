https://ria.ru/20200701/1573757756.html
Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок
Для реализации новых положений конституции потребуется принять порядка 80-90 законов, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции, РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:39
2020-07-01T21:39
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, общество