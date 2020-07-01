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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573757756.html
Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок
Для реализации новых положений конституции потребуется принять порядка 80-90 законов, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции, РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:39
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок

21:39 01.07.2020
278
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для реализации новых положений конституции потребуется принять порядка 80-90 законов, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Есть нормы, которые будут реализованы в законах и развиты в законах. Здесь порядка 80-90 законов, которые будет нужно готовить... Есть новые законы, как, допустим, закон о Госсовете. Или закон о культуре, он действующий, еще до нынешней конституции был принят. Он очень старый, конечно, новый надо принимать", - сказал Крашенинников в эфире радиостанции "Вести FM".
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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