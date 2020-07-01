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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573757727.html
В Адыгее 83,39% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию
За поправки в Конституцию РФ в республике Адыгея проголосовали 83,39% жителей, свидетельствуют первые данные ЦИК России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
республика адыгея
политика
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республика адыгея
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, республика адыгея, политика

В Адыгее 83,39% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию

21:39 01.07.2020
124
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ в республике Адыгея проголосовали 83,39% жителей, свидетельствуют первые данные ЦИК России.
По данным ЦИК, в Адыгее обработано 1,89% протоколов. За проголосовали 83,39% жителей региона, против - 16,61%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФРеспублика АдыгеяПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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