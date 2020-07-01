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Иран ответил на слова спецпредставителя США о сценарии военных действий
Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало заявление Вашингтона о военном сценарии действий против Тегерана, назвав его давно запылившимся. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:26
аббас мусави
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
мид ирана
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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аббас мусави, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, мид ирана, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Иран ответил на слова спецпредставителя США о сценарии военных действий

21:26 01.07.2020
1997
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало заявление Вашингтона о военном сценарии действий против Тегерана, назвав его давно запылившимся.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что президент Дональд Трамп никогда не позволит Тегерану иметь ядерное оружие и Вашингтон "всегда рассматривает" военный сценарий для предотвращения этого.
Иран прежде неоднократно заявлял, что не намерен обзаводиться ядерным оружием.
"Брайан Хук, предпринимая тщетные и безосновательные попытки, чтобы оправдать (необходимость) продления оружейного эмбарго против Ирана, одновременно заводит речь и военном сценарии (против Ирана). Этот вариант уже долгие годы пылится на столе президентов США", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Он также добавил, что военная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер, отметив, что реальную угрозу для Ближнего Востока представляет "деструктивное и дестабилизирующее" присутствие США, которые пытаются превратить регион "в военную базу".
По словам Мусави, Тегеран будет укреплять обороноспособность для обеспечения своих национальных интересов.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность среди прочего предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМИД ИранаСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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