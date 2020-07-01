https://ria.ru/20200701/1573756961.html
Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам достойной
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает очень достойной явку на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:20
2020-07-01T21:20
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
общество
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, цик рф, общество