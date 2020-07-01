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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573756961.html
Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам достойной
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает очень достойной явку на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:20
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, общество

Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам достойной

21:20 01.07.2020
631
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает очень достойной явку на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.
"Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома. Мы вообще думали, что многие будут бояться, не будут приглашать. Люди с благодарностью встречали наших коллег", - заявила она в эфире телеканала "Россия 1".
По данным ЦИК, на 20.00 мск средняя явка по России составляет 64,99%.
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Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
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Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФОбщество
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