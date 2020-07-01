Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам достойной

"Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома. Мы вообще думали, что многие будут бояться, не будут приглашать. Люди с благодарностью встречали наших коллег", - заявила она в эфире телеканала "Россия 1".