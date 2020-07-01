https://ria.ru/20200701/1573756619.html
В Коми поправки поддерживают 29,93% избирателей
В Республике Коми за принятие поправок в конституцию проголосовали 29,93%, против 68,88%, следует из данных ЦИК после обработки 5,23% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:11
2020-07-01T21:11
голосование по поправкам в конституцию
республика коми
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6809d6b91361b18f87bffff1e77ec22e.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
Егор Скумбриевич
Ну вот же ж.. "за принятие поправок проголосовали 29,93%, против 68,88%" ))))))))) Хоть где-то честный результат.
33
Nadat WR
Хоть тут разумные люди...
21
12
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6809d6b91361b18f87bffff1e77ec22e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_14fe301449dbde745f9a0acdb50b407d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5dbff69f81aeb5476b99a269d620ca00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, конституция рф, цик рф, политика