Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина

"В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.