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Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей за... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:16
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573642249.html
Друзья, я думаю что санкции против нашего президента, это бессильная ярость за тот сокрушительный провал, который потерпело ЦРУ вместе со всеми своими филиалами в попытке дискредитации голосования по поправкам в Конституцию РФ !
404
Это лишнее... Да его уже и так никуда не зовут и никто к нему не ездит..
374
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россия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина

21:11 01.07.2020 (обновлено: 22:16 01.07.2020)
34699
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей за "сговор" с талибами.
"В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
29 июня, 08:00
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против Путина. Поводом стала статья New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств журналисты не предоставили.
Более того, чуть позже газета Washington Post опубликовала еще одну заметку на эту же тему, где говорилось, что несколько американских военнослужащих были убиты в Афганистане из-за "сговора" Москвы с талибами.
После публикации этого материала российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп. В МИД также назвали материал New York Times фальшивкой.
Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
30 июня, 08:00
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
24240912643278
Обсудить 83
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Друзья, я думаю что санкции против нашего президента, это бессильная ярость за тот сокрушительный провал, который потерпело ЦРУ вместе со всеми своими филиалами в попытке дискредитации голосования по поправкам в Конституцию РФ !
1 июля, 21:38
Александр Максименко
347922143
Это лишнее... Да его уже и так никуда не зовут и никто к нему не ездит..
1 июля, 21:24
АБАрсений Бабко
4412318306
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