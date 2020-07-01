https://ria.ru/20200701/1573756410.html
На Ставрополье поправки поддерживают более 92% избирателей
За поправки в конституцию в Ставропольском крае проголосовали 92,86% жителей, против - 7,14%, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:04
2020-07-01T21:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
ставропольский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
2
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5edc898585f84d76cd0ce8779c7111f4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ab4e0124a8b5e8f6eede08b001c96556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, ставропольский край, политика