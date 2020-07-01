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В США предложили санкции против Путина из-за "сговора" с талибами
Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:02
россия
сенат сша
владимир путин
афганистан
талибан
сша
в мире
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россия, сенат сша, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

В США предложили санкции против Путина из-за "сговора" с талибами

21:02 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый "сговор" с талибами.
Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что российские власти выплачивали вознаграждения боевикам группировки "Талибан" за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации.
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Набор санкций стандартный - замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, ибо эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.
Менендес также решил не ограничиваться общим упоминанием того, что санкции должны быть введены против официальных российских лиц и их представителей, которые связаны с талибами. Он особо подчеркнул, что ограничения должны быть введены против Путина и "главного разведывательного управления" Минобороны РФ, которое в США считают виновным в целой серии преступлений, включая вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
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Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.
Советник Трампа по национальной безопасност иРоберт О'Брайен ранее заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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174721135
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РоссияСенат СШАВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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