В США предложили санкции против Путина из-за "сговора" с талибами

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Сенатор-демократ Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый "сговор" с талибами.

Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что российские власти выплачивали вознаграждения боевикам группировки " Талибан " за нападения на американских солдат в Афганистане . Сделано это должно быть не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации.

Набор санкций стандартный - замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, ибо эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.

Менендес также решил не ограничиваться общим упоминанием того, что санкции должны быть введены против официальных российских лиц и их представителей, которые связаны с талибами. Он особо подчеркнул, что ограничения должны быть введены против Путина и "главного разведывательного управления" Минобороны РФ, которое в США считают виновным в целой серии преступлений, включая вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.

Советник Трампа по национальной безопасност иРоберт О'Брайен ранее заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".