В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

"Избирательные участки в Калининградской области завершили работу в последний день голосования в 20 часов (21.00 мск). После этого начнется подсчет голосов по всем семи дням", - сообщила областная избирательная комиссия.

По данным облизбиркома, в регионе работали 546 постоянных участков для голосования и восемь временных. Был образован также 31 избирательный участок на судах, которые находятся в плавании - там проголосовали около 1,7 тысячи человек. Помимо голосования на участке было предусмотрено голосование на дому, на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет помещений УИК и транспортное сообщение с которыми затруднено.