В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции в России завершилось, избирательные участки последними в стране закрылись в самом западном регионе - Калининградской области - в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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"Избирательные участки в Калининградской области завершили работу в последний день голосования в 20 часов (21.00 мск). После этого начнется подсчет голосов по всем семи дням", - сообщила областная избирательная комиссия.
По данным облизбиркома, в регионе работали 546 постоянных участков для голосования и восемь временных. Был образован также 31 избирательный участок на судах, которые находятся в плавании - там проголосовали около 1,7 тысячи человек. Помимо голосования на участке было предусмотрено голосование на дому, на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет помещений УИК и транспортное сообщение с которыми затруднено.
С 25 июня к работе на избирательных участках приступила мониторинговая группа - около 2,5 тысячи человек - от региональной общественной палаты, которая контролировала ситуацию на избирательных участках, организацию процесса, соблюдение законодательства, требований санитарных норм. На выходах с избирательных участках проводился exit poll двумя организациями - ВЦИОМ и КМГ.