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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573756231.html
В Пензенской области почти 95% жителей поддерживают поправки
За поправки в конституцию проголосовали 94,87% жителей Пензенской области, против - 5,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
пензенская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, пензенская область, политика

В Пензенской области почти 95% жителей поддерживают поправки

21:00 01.07.2020
176
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 94,87% жителей Пензенской области, против - 5,13%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, в Пензенской области обработано 0,18% протоколов. За проголосовали 94,87% жителей региона, против - 5,13%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПензенская областьПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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