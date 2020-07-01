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В центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного дома
Крыша старинного четырехэтажного дома рухнула в центре Ростова-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:51
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ростов-на-дону, происшествия

В центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного дома

20:51 01.07.2020
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© Фото : пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Ростовской областиФрагменты рухнувшей крыши в подъезде дома на улице Социалистической, 58 в Ростове-на-Дону
Фрагменты рухнувшей крыши в подъезде дома на улице Социалистической, 58 в Ростове-на-Дону
© Фото : пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Ростовской области
Фрагменты рухнувшей крыши в подъезде дома на улице Социалистической, 58 в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Крыша старинного четырехэтажного дома рухнула в центре Ростова-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС Ростовской области.
"В Ленинском районе, в подъезде четырехэтажного жилого дома 1910 года постройки рухнула крыша", - говорится в сообщении.
Обрушение деревянной подшивки потолка произошло на лестничном марше, уточняет ведомство. Пострадавших, по данным управления ГО и ЧС, нет. Как отмечается, отселение жильцов не требуется, ведется демонтаж поврежденной конструкции.
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