https://ria.ru/20200701/1573755935.html
В центре Ростова-на-Дону рухнула крыша старинного дома
Крыша старинного четырехэтажного дома рухнула в центре Ростова-на-Дону, сообщает управление по делам ГО и ЧС Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:51
2020-07-01T20:51
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573569719.html
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия