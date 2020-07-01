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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573755257.html
В Волгоградской области поправки поддерживают более 84% избирателей
За поправки в конституцию проголосовали 84,82% жителей Волгоградской области, против - 14,55%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:35
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
волгоградская область
политика
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волгоградская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик рф, волгоградская область, политика

В Волгоградской области поправки поддерживают более 84% избирателей

20:35 01.07.2020
151
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 84,82% жителей Волгоградской области, против - 14,55%, свидетельствуют данные ЦИК.
Как следует из данных ЦИК, в Волгоградской области обработано 7,51% протоколов.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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