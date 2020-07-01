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Источник: под Ульяновском два человека пострадали при хлопке на АЗС
Два человека пострадали в результате хлопка во время проведения ремонтных работ на автозаправке в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:34
ульяновская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ульяновская область, происшествия

Источник: под Ульяновском два человека пострадали при хлопке на АЗС

20:34 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка во время проведения ремонтных работ на автозаправке в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его данным, инцидент произошел в среду на закрытой на ремонт автозаправке в поселке Белый Ключ.
"Произошел хлопок в резервуаре во время проведения ремонтных работ. Пострадали два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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