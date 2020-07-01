В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования

Ранее МИД Украины призвал ввести санкции против организаторов голосования на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Уже даже международные эксперты, в числе которые депутаты Европарламента, подтвердили, что в Крыму идет открытое, демократическое и прозрачное голосование. Поэтому крымчане не нуждаются ни в каком признании со стороны Украины", — сказал Фикс.
По его словам, позиция Киева относительно голосования в крымском регионе является "личным делом" украинских властей.
"Пусть они сами у себя разбираются, чего они хотят добиться своим признанием или непризнанием, нам до этого нет никакого дела", — подчеркнул Фикс.
Ранее французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что голосование по конституции в Крыму проходит на высоком организационном демократическом уровне.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане России могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".