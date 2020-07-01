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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573754845.html
В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования
Крым не нуждается в признании Украиной итогов голосования по Конституции России, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:51
голосование по поправкам в конституцию
европарламент
ефим фикс
тьерри мариани
мид украины
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573445245.html
Пусть не признают, но все региогы России будут жить и действовать в соответствии с Конституцией.
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украина
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_99a27dc21a5b49529b1d877e855d956a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, ефим фикс, тьерри мариани, мид украины, республика крым, украина, в мире

В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования

20:26 01.07.2020 (обновлено: 23:51 01.07.2020)
7647
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Крым не нуждается в признании Украиной итогов голосования по Конституции России, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее МИД Украины призвал ввести санкции против организаторов голосования на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
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"Уже даже международные эксперты, в числе которые депутаты Европарламента, подтвердили, что в Крыму идет открытое, демократическое и прозрачное голосование. Поэтому крымчане не нуждаются ни в каком признании со стороны Украины", — сказал Фикс.
По его словам, позиция Киева относительно голосования в крымском регионе является "личным делом" украинских властей.
"Пусть они сами у себя разбираются, чего они хотят добиться своим признанием или непризнанием, нам до этого нет никакого дела", — подчеркнул Фикс.
Ранее французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что голосование по конституции в Крыму проходит на высоком организационном демократическом уровне.
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане России могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвропарламентЕфим ФиксТьерри МарианиМИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пусть не признают, но все региогы России будут жить и действовать в соответствии с Конституцией.
1 июля, 20:33
СКСергей К
3720000
больные люди 😂😂😂
1 июля, 20:28
Evgeniy Domichev
2610000
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