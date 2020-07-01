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Во Франции жандармы "отловили" игрушечную пантеру
Жандармы французского департамента Восточные Пиренеи отправились на вызов, связанный с присутствием на берегу пантеры, однако, прибыв на место, они обнаружили... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:18
2020-07-01T20:18
франция
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РИА Новости
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франция, в мире
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Жандармы французского департамента Восточные Пиренеи отправились на вызов, связанный с присутствием на берегу пантеры, однако, прибыв на место, они обнаружили плюшевую игрушку вместо настоящего хищника.
О курьезе, который произошел во вторник, 30 июня, стражи порядка рассказали на странице в сети Facebook
.
"Во вторник, 30 июня, около 15.35 (16.35 мск) бригада жандармерии зафиксировала сообщения о вероятном присутствии пантеры на берегу реки, около водоема. Не теряя времени, на место отправился экипаж", - говорится в сообщении.
Прибывшие на берег правоохранители "благодаря отличному знанию местности и местной фауны" быстро провели расследование.
"Дикое животное, о котором поступали сообщения, было быстро обнаружено. С жандармами оно вело себя покладисто - тем не пришлось применять спецсредства для нейтрализации (хищника - ред.). Приложенная фотография свидетельствует о том, что ситуация была взята под контроль", - рассказывают стражи порядка.
На снимке изображен служебный автомобиль, рядом с которым стоят два жандарма. Между ними на капоте, занимая почти все пространство и вытянув вперед лапы, лежит большая игрушечная пантера.
В сообщении также говорится, что "владелец животного - или игрушки - может связаться с местным подразделением жандармов".