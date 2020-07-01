Поправки поддержали более 72% избирателей после обработки 20% протоколов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поправки в Конституцию поддержали 72,14 процента россиян, против проголосовали 26,89 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 20 процентов протоколов.

По данным на 20 часов по московскому времени, общероссийская явка составила более 64 процентов.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. В каждом из них за поправки высказалось большинство избирателей: