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Полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки в Пермском крае
Пермская полиция проводит проверку по факту гибели собаки, информация о жестокой расправе над которой появилась в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:11
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермский край
происшествия
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пермский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край, происшествия

Полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки в Пермском крае

20:11 01.07.2020
255
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку по факту гибели собаки, информация о жестокой расправе над которой появилась в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях была опубликована информация, что директор конного двора под Пермью в ночь на 1 июля задушила удавкой собаку породы хаски, которая загрызла несколько кур и покусала кролика. Уточнялось, что останки животного были закопаны в лесу.
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13 марта, 08:52
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"По факту смерти собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сказали агентству в ведомстве.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Пермский крайПроисшествия
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