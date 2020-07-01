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Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной
Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с жителями города в парке "Филатов луг". РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:05
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
россия
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денис мантуров
воз
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, воз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной

20:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони во время посещения станции Сетунь линии МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО РЖД Олег Тони во время посещения станции Сетунь линии МЦД-1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с жителями города в парке "Филатов луг".
Градоначальник отметил, что значительный рост числа зараженных наблюдали только в начале апреля. Сейчас же, по его словам, эпидемиологическая обстановка с каждым днем только улучшается.
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"Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", — сказал он.

Позиция ВОЗ

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также заявила, что говорить о второй волне коронавируса не стоит. Она подчеркнула, что в некоторых странах возникают очаги новых вспышек вируса, но их удается купировать.
"Что такое вторая волна? Это означает всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной территории <...>. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись", — сказала она в эфире телеканала Россия-24.
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"Вторая волна не страшна"

Глава Минпромторга Денис Мантуров также отмечал, что Россия технически готова не только ко второй, но и даже к третьей волне коронавируса.
"С точки зрения опыта, запасов, которые уже сформированы, еще не выкуплены, и находятся на складах, и плюс мы по принятому президентом решению сейчас формируем еще и государственный резерв материальный. Поэтому нам вторая волна не страшна", — сказал он.
Также министр добавил, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить новых вспышек инфекции.
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Ситуация с коронавирусом

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировали 611 новых случаев заражения. Всего в столице COVID-19 заболели 222 тысячи человек, из них 152 тысячи уже выздоровели. В России выявили 654 тысячи случаев заболевания, 9536 человек умерли, более 422 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей СобянинМоскваОбщество
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