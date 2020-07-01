Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони во время посещения станции Сетунь линии МЦД-1

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, заявил мэр Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время общения с жителями города в парке "Филатов луг".

Градоначальник отметил, что значительный рост числа зараженных наблюдали только в начале апреля. Сейчас же, по его словам, эпидемиологическая обстановка с каждым днем только улучшается.

"Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", — сказал он.

Позиция ВОЗ

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также заявила, что говорить о второй волне коронавируса не стоит. Она подчеркнула, что в некоторых странах возникают очаги новых вспышек вируса, но их удается купировать.

"Что такое вторая волна? Это означает всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной территории <...>. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись", — сказала она в эфире телеканала Россия-24.

"Вторая волна не страшна"

Глава Минпромторга Денис Мантуров также отмечал, что Россия технически готова не только ко второй, но и даже к третьей волне коронавируса.

"С точки зрения опыта, запасов, которые уже сформированы, еще не выкуплены, и находятся на складах, и плюс мы по принятому президентом решению сейчас формируем еще и государственный резерв материальный. Поэтому нам вторая волна не страшна", — сказал он.

Также министр добавил, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить новых вспышек инфекции.

Ситуация с коронавирусом

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировали 611 новых случаев заражения. Всего в столице COVID-19 заболели 222 тысячи человек, из них 152 тысячи уже выздоровели. В России выявили 654 тысячи случаев заболевания, 9536 человек умерли, более 422 тысяч поправились.