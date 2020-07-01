В Москве и центральной России закрылись избирательные участки

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки голосования по поправкам закрылись в Избирательные участки голосования по поправкам закрылись в Москве и центральной России.

В Москве избирательные участки были открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00. Избиратели могли отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах. Кроме того, пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити.

Обеспечивали проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.

За ходом голосования в Москве наблюдали более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение велось на всех участках все семь дней голосования. Кроме того, в последний день можно было лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации был доступен для всех желающих.

Серьезных нарушений в ходе голосования в Москве не было выявлено, а все сообщения о незначительных нарушениях проверялись группой разбора в штатном режиме.

Во время голосования была успешно отражена попытка атаки на ноду наблюдателя, а также были зафиксированы попытки двойного голосования через дистанционное голосование и на участке.