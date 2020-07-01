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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573754268.html
В Москве и центральной России закрылись избирательные участки
Избирательные участки голосования по поправкам закрылись в Москве и центральной России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:04
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_0:38:3018:1735_1400x0_80_0_0_b4cf0698427c0edd42388a4f65b058ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Москве и центральной России закрылись избирательные участки

20:04 01.07.2020
287
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки голосования по поправкам закрылись в Москве и центральной России.
В Москве избирательные участки были открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00. Избиратели могли отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах. Кроме того, пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Обеспечивали проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.
За ходом голосования в Москве наблюдали более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение велось на всех участках все семь дней голосования. Кроме того, в последний день можно было лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации был доступен для всех желающих.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Серьезных нарушений в ходе голосования в Москве не было выявлено, а все сообщения о незначительных нарушениях проверялись группой разбора в штатном режиме.
Во время голосования была успешно отражена попытка атаки на ноду наблюдателя, а также были зафиксированы попытки двойного голосования через дистанционное голосование и на участке.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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