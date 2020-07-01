В СПЧ заявили о попытках подорвать легитимность голосования по поправкам

"Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьезных проблем, но с очень серьезными попытками подорвать его легитимность, что не удалось", - сказал Брод на пресс-брифинге ситуационного центра ОП РФ.