https://ria.ru/20200701/1573754234.html
В СПЧ заявили о попытках подорвать легитимность голосования по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию прошло без серьезных проблем, но с попытками подорвать его легитимность, заявил соучредитель ассоциации... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:02
2020-07-01T20:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:0:2843:1599_1400x0_80_0_0_0c57ef9788a623793985a748e13f147c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, политика