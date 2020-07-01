Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573754234.html
В СПЧ заявили о попытках подорвать легитимность голосования по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию прошло без серьезных проблем, но с попытками подорвать его легитимность, заявил соучредитель ассоциации... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:0:2843:1599_1400x0_80_0_0_0c57ef9788a623793985a748e13f147c.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:0:2843:1599_1400x0_80_0_0_0c57ef9788a623793985a748e13f147c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_13cbdf5241f2569a506eb19b6a3a376c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_436:0:2484:2048_1400x0_80_0_0_2086cec2de8486885a29aef5d55d2e10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, политика

В СПЧ заявили о попытках подорвать легитимность голосования по поправкам

20:02 01.07.2020
465
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию прошло без серьезных проблем, но с попытками подорвать его легитимность, заявил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод.
"Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьезных проблем, но с очень серьезными попытками подорвать его легитимность, что не удалось", - сказал Брод на пресс-брифинге ситуационного центра ОП РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
2231065
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр БродПолитика
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Крыму голосование по поправкам сравнили с референдумом 2014 года
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве и центральной России закрылись избирательные участки
ЦИК России
В ОП оценили практику многодневного голосования
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В ЯНАО поправки в Конституцию поддерживают 86,32% проголосовавших
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщения о жестоком убийстве собаки в Пермском крае
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ХМАО поправки в Конституцию поддерживают 69,71% проголосовавших
Пантера, найденная жандармией Восточных Пиренеев
Во Франции жандармы "отловили" игрушечную пантеру
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Московской области
Андрей Клишас
Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
ЦИК обнародовал первые данные о голосовании по поправкам в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
Лента новостейМолния