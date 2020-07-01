https://ria.ru/20200701/1573754100.html
В Киргизии 3212 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 3,2 тысячи человек в Киргизии проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:55
2020-07-01T19:55
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_0:0:2822:1588_1400x0_80_0_0_85fbf716ff7de0a740c93318ddae112a.jpg
россия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_0:0:2822:1588_1400x0_80_0_0_85fbf716ff7de0a740c93318ddae112a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_93:0:2822:2047_1400x0_80_0_0_491cad7948f89aed0482ac3591a15a53.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_475:0:2522:2047_1400x0_80_0_0_9a1d69092be90154c5e5dfb97797c547.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, киргизия, в мире