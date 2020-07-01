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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Киргизии 3212 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 3,2 тысячи человек в Киргизии проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:55
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353
60
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россия, конституция рф, киргизия, в мире

В Киргизии 3212 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

19:55 01.07.2020
113
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
© Sputnik
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Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек в Киргизии проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.
"Всего проголосовавших по Киргизии - 3212 человек. Из них 2875 - за, 318 - против и 19 бюллетеней признаны недействительными", - сказал представитель посольства.
Голосование по поправкам к Конституции России на четырех избирательных участках, открытых для граждан РФ в Киргизии в среду, продлилось ровно 12 часов - до 20.00 (17.00 мск).
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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