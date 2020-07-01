Мосгоризбирком оценил ход голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве почти завершилось, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Голосование идет, оно нигде не прерывалось, каких-то серьезных отклонений от нормы, нарушений не зафиксировано", - сказал Реут.
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Он добавил, что не может точно ответить, есть ли очереди на участках, но если есть, то там, по его словам, будут обеспечены все меры социального дистанцирования, чтобы не было рисков заболевания.
"Но идут люди, идут активно", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Участки для голосования в Москве закроются в 20.00 в среду.