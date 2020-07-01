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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573753925.html
Мосгоризбирком оценил ход голосования по поправкам
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве почти завершилось, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:50
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
конституция рф
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
дмитрий реут , мосгоризбирком, конституция рф, москва, общество

Мосгоризбирком оценил ход голосования по поправкам

19:50 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве почти завершилось, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Голосование идет, оно нигде не прерывалось, каких-то серьезных отклонений от нормы, нарушений не зафиксировано", - сказал Реут.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Он добавил, что не может точно ответить, есть ли очереди на участках, но если есть, то там, по его словам, будут обеспечены все меры социального дистанцирования, чтобы не было рисков заболевания.
"Но идут люди, идут активно", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Участки для голосования в Москве закроются в 20.00 в среду.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутМосгоризбиркомКонституция РФМоскваОбщество
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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