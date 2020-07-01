В Испании более 700 человек проголосовали по поправкам

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде

МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Испании по состоянию на 17.00 (18.00 мск).

Избирательные участки открыты в Испании в двух городах - в посольстве в Мадриде и генконсульстве в Барселоне

"Согласно законодательству, мы дали возможность проголосовать россиянам также в воскресенье, поскольку 1 июля в Испании рабочий день. Много людей воспользовались этой возможностью, пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Сегодня на участке также довольно много избирателей. Настроение у всех бодрое и веселое. В Барселоне голосование тоже идёт интенсивно", - сказал РИА Новости посол РФ в Испании Юрий Корчагин

Поскольку среда в Испании является рабочим днём, дополнительное голосование было организовано в воскресенье, 28 июня. В первый день, как сообщил РИА Новости генконсул в Барселоне Александр Панков, в нем приняли участие 157 человек, в среду - 242. На избирательный участок в Мадриде 28 июня пришли 82 человека, в среду - 261.

Таким образом, к 17.00 в голосовании на обоих участках приняли участие 742 человек.