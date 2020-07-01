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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Испании более 700 человек проголосовали по поправкам
Более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Испании по состоянию на 17.00 (18.00 мск). РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:47
голосование по поправкам в конституцию
россия
юрий корчагин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, юрий корчагин, конституция рф, мадрид (город), барселона (город), испания, в мире

В Испании более 700 человек проголосовали по поправкам

19:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Испании по состоянию на 17.00 (18.00 мск).
Избирательные участки открыты в Испании в двух городах - в посольстве в Мадриде и генконсульстве в Барселоне.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
"Согласно законодательству, мы дали возможность проголосовать россиянам также в воскресенье, поскольку 1 июля в Испании рабочий день. Много людей воспользовались этой возможностью, пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Сегодня на участке также довольно много избирателей. Настроение у всех бодрое и веселое. В Барселоне голосование тоже идёт интенсивно", - сказал РИА Новости посол РФ в Испании Юрий Корчагин.
Поскольку среда в Испании является рабочим днём, дополнительное голосование было организовано в воскресенье, 28 июня. В первый день, как сообщил РИА Новости генконсул в Барселоне Александр Панков, в нем приняли участие 157 человек, в среду - 242. На избирательный участок в Мадриде 28 июня пришли 82 человека, в среду - 261.
Таким образом, к 17.00 в голосовании на обоих участках приняли участие 742 человек.
Голосование проходит при усиленных мерах санитарной безопасности из-за коронавируса. На входе у избирателей помимо вещей проверяют температуру, в случае необходимости выдают маски. На участке также можно воспользоваться антисептическим гелем для рук. Члены избирательной комиссии просят соблюдать социальную дистанцию. Каждому избирателю выдаётся собственная ручка, с помощью которой он может расписаться в журнале и проголосовать, - чтобы не было опасности передачи вируса.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЮрий КорчагинКонституция РФМадрид (город)Барселона (город)ИспанияВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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