В Таиланде 783 россиянина проголосовали по поправкам в Конституцию

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

БАНГКОК, 1 июл – РИА Новости. В Таиланде в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 783 человека, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Бангкоке , на территории которого располагался основной участок для голосования.

"Всего в Таиланде проголосовали 783 россиянина, 412 человек в Бангкоке и Паттайе, и 371 человек на Пхукете", - сообщили агентству дипломаты.

"На территории Таиланда было образовано два избирательных участка, один в Бангкоке, в посольстве, и еще один на острове Пхукет", - сказал РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин, возглавляющий избирательную комиссию.

"Нашим избирательным участком в Бангкоке также было организовано досрочное голосование в курортном городе Паттайя , по просьбе российских граждан, которых там достаточно много еще, несмотря на то, что многие уехали за время пандемии. В Паттайе проголосовали 180 человек", - рассказал глава российской дипмиссии.

Он добавил, что "голосование прошло абсолютно штатно, с соблюдением всех норм". "Никаких инцидентов при голосовании не было ни на одном участке", - заявил Томихин.

"Должен заметить, что избиратели были сегодня хорошо подготовлены к соблюдению необходимых мер эпидемиологической безопасности, таких как социальная дистанция и масочный режим. Люди явно готовились, знакомились заранее со всеми правилами", - сказал агентству посол РФ в Таиланде.