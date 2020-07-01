Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573753610.html
В Калмыкии начали проверку после вспышки коронавируса в психинтернате
Прокуратура начала проверку после вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Калмыкии, сообщил на своей странице в соцсети... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бату хасиков
сарпинский район
республика калмыкия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
https://ria.ru/20200701/1573718543.html
1
сарпинский район
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_518ca44ffce9adcf75cb10abdc6b4b5d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b70460277536ef13274cd88bc285240.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бату хасиков, сарпинский район, республика калмыкия, общество

В Калмыкии начали проверку после вспышки коронавируса в психинтернате

19:39 01.07.2020
233
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Калмыкии, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Бату Хасиков.
"Сегодня с прокурором республики Евгением Курмаевым обсудили инцидент, произошедший в Сарпинском психоневрологическом диспансере. Прокуратурой инициирована процессуальная проверка по факту массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов в медучреждении", - сообщил Хасиков.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 06:40Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Ранее сообщалось, что в психоневрологический интернате в Сарпинском районе Калмыкии произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона, COVID-19 подтвержден у 196 пациентов и сотрудников учреждения, было принято решение о его перепрофилировании в инфекционный госпиталь. Всего подопечных в интернате 350, работают в нем 62 человека. Ранее региональный министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020130
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковСарпинский районРеспублика КалмыкияОбщество
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Мосгоризбирком оценил ход голосования по поправкам
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 70,7%
Актер Виктор Проскурин
Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Таиланде 783 россиянина проголосовали по поправкам в Конституцию
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Скриншот видео репетиции оперы Травиата в Мадридском королевском театре
Театр в Мадриде открывается социально дистанцированной "Травиатой"
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Реанимацию пермской краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Саратове умер пациент с коронавирусом, поздно обратившийся к врачам
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
В Гусь-Хрустальном пожарный пострадал при повторном возгорании здания ДК
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
В Испании более 700 человек проголосовали по поправкам
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО РЖД Олег Тони во время посещения станции Сетунь линии МЦД-1
Собянин назвал вторую волну коронавируса в столице маловероятной
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали более 71% избирателей после обработки 15% протоколов
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Курганской области обработали 5,17% протоколов голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
Лента новостейМолния