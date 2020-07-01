В Калмыкии начали проверку после вспышки коронавируса в психинтернате

"Сегодня с прокурором республики Евгением Курмаевым обсудили инцидент, произошедший в Сарпинском психоневрологическом диспансере. Прокуратурой инициирована процессуальная проверка по факту массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов в медучреждении", - сообщил Хасиков.