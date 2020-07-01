В Калмыкии начали проверку после вспышки коронавируса в психинтернате

ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Калмыкии, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Бату Хасиков.
"Сегодня с прокурором республики Евгением Курмаевым обсудили инцидент, произошедший в Сарпинском психоневрологическом диспансере. Прокуратурой инициирована процессуальная проверка по факту массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов в медучреждении", - сообщил Хасиков.
Ранее сообщалось, что в психоневрологический интернате в Сарпинском районе Калмыкии произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона, COVID-19 подтвержден у 196 пациентов и сотрудников учреждения, было принято решение о его перепрофилировании в инфекционный госпиталь. Всего подопечных в интернате 350, работают в нем 62 человека. Ранее региональный министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.
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