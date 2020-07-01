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Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру
Смерть актера Виктора Проскурина является невосполнимой потерей для драматургического искусства, своим творчеством он внес ценный вклад в развитие отечественной РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:36
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
ольга любимова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
умер виктор проскурин, виктор проскурин, ольга любимова

Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру

19:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Актер Виктор Проскурин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Смерть актера Виктора Проскурина является невосполнимой потерей для драматургического искусства, своим творчеством он внес ценный вклад в развитие отечественной культуры, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни. Прощание с актером, по предварительным данным, пройдет в субботу.
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Вчера, 11:32Культура
Талызина назвала Проскурина блестящим артистом
"С глубокой скорбью узнала о кончине Виктора Проскурина. Его уход из жизни - невосполнимая потеря для драматургического искусства. Множество блестяще исполненных ролей принесли ему неподдельную любовь зрителей и признание коллег. Творческое наследие, оставленное этим артистом, - это ценный вклад в отечественную культуру. Светлая память", - говорится в телеграмме министра.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.
Актер Виктор Проскурин
Вчера, 12:08Культура
Названа причина смерти Виктора Проскурина
600801
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КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринОльга Любимова
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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