Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Смерть актера Виктора Проскурина является невосполнимой потерей для драматургического искусства, своим творчеством он внес ценный вклад в развитие отечественной культуры, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни. Прощание с актером, по предварительным данным, пройдет в субботу.
"С глубокой скорбью узнала о кончине Виктора Проскурина. Его уход из жизни - невосполнимая потеря для драматургического искусства. Множество блестяще исполненных ролей принесли ему неподдельную любовь зрителей и признание коллег. Творческое наследие, оставленное этим артистом, - это ценный вклад в отечественную культуру. Светлая память", - говорится в телеграмме министра.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.