Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру

Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни. Прощание с актером, по предварительным данным, пройдет в субботу.

"С глубокой скорбью узнала о кончине Виктора Проскурина. Его уход из жизни - невосполнимая потеря для драматургического искусства. Множество блестяще исполненных ролей принесли ему неподдельную любовь зрителей и признание коллег. Творческое наследие, оставленное этим артистом, - это ценный вклад в отечественную культуру. Светлая память", - говорится в телеграмме министра.