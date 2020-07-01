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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573753448.html
Поправки поддержали более 71% избирателей после обработки 15% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 71,46 процента россиян, против высказались 27,55 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 15 процентов... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
владимир путин
политика
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Все мои знакомые и друзья проголосовали"ЗА". Откуда эти 24%против?
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573747405_0:203:2994:1887_1400x0_80_0_0_072728c17bcda486ee9538248e8133b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, владимир путин, политика

Поправки поддержали более 71% избирателей после обработки 15% протоколов

19:35 01.07.2020 (обновлено: 20:10 01.07.2020)
6730
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 71,46 процента россиян, против высказались 27,55 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 15 процентов протоколов.
По последним данным, общероссийская явка составила более 64 процентов.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже обработали сто процентов протоколов. В каждом из них за поправки высказалось большинство проголосовавших:
Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.
В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.
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5088258216
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Все мои знакомые и друзья проголосовали"ЗА". Откуда эти 24%против?
1 июля, 19:43
Оксана Роик
1905901249
более 500 000 наблюдателей. Даже иноагенту Голос выдан 1 ключ(доступ) из 5, без которого подсчет невозможен. Так что ваши фантазии, только фантазия.
1 июля, 19:46
ВВиктор
2042800012
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