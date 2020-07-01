https://ria.ru/20200701/1573753448.html
Поправки поддержали более 71% избирателей после обработки 15% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 71,46 процента россиян, против высказались 27,55 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 15 процентов... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:35
2020-07-01T20:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
Оксана Роик
Все мои знакомые и друзья проголосовали"ЗА". Откуда эти 24%против?
301
Виктор
более 500 000 наблюдателей. Даже иноагенту Голос выдан 1 ключ(доступ) из 5, без которого подсчет невозможен. Так что ваши фантазии, только фантазия.
244
71
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 71,46 процента россиян, против высказались 27,55 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 15 процентов протоколов.
По последним данным, общероссийская явка составила более 64 процентов.
Результаты голосования по регионам
В некоторых регионах уже обработали сто процентов протоколов. В каждом из них за поправки высказалось большинство проголосовавших:
—
Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
—
Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—
Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
—
Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
—
Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
—
Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.
В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы
и Нижегородской области
, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.