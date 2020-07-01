Поправки поддержали более 71% избирателей после обработки 15% протоколов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 71,46 процента россиян, против высказались 27,55 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 15 процентов протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила более 64 процентов.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже обработали сто процентов протоколов. В каждом из них за поправки высказалось большинство проголосовавших:

— Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6. Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6. — Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04. Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04. — Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39. Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39. — Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16. Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16. — Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62. Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62. — Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64. Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.

Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.