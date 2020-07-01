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В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа
Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:48
воз
китай
свиной грипп
общество
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2020
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
воз, китай, свиной грипп, общество

В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа

19:22 01.07.2020 (обновлено: 23:48 01.07.2020)
2022
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкВ вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним", — сказал он.
По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе о его эволюции среди популяции свиней.
ВОЗ при этом рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.
Медицинский работник возле пациентов
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