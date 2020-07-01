https://ria.ru/20200701/1573753074.html
В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа
Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:22
2020-07-01T23:48
воз
китай
свиной грипп
общество
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2
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, китай, свиной грипп, общество